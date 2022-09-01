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Із одеських портів вийшло ще п’ять суден з українським зерном
15:35 01.09.2022 |
Із українських портів "зерновим коридором" вийшло ще п'ять суден з українським зерном.
Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини, передає Радіо Свобода.
"У межах відвантаження зерна сьогодні зранку з України вирушили ще 5 суден із зерном", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відвантаження тривають за планом та під контролем Спільного координаційного центру в Стамбулі.
Раніше речник очільника Одеської ОВА повідомив, що на завантаження українським зерном у портах Одещини очікують дев'ять кораблів.
Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".
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