Із одеських портів вийшло ще п’ять суден з українським зерном

Із українських портів "зерновим коридором" вийшло ще п'ять суден з українським зерном.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини, передає Радіо Свобода.

"У межах відвантаження зерна сьогодні зранку з України вирушили ще 5 суден із зерном", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відвантаження тривають за планом та під контролем Спільного координаційного центру в Стамбулі.

Раніше речник очільника Одеської ОВА повідомив, що на завантаження українським зерном у портах Одещини очікують дев'ять кораблів.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".