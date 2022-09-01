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Майже 140 суден отримали дозвіл на рух у серпні в рамках чорноморської зернової ініціативи - ООН
09:22 01.09.2022 |
Понад 1,5 млн тонн українського продовольства було експортовано в серпні в рамках стамбульської продуктової угоди, повідомляє ООН.
"Станом на 31 серпня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих з трьох українських портів, складає 1 546 516 тонн. Загалом на цей час було дозволено рух 139 суден - 77, які прибувають в українські порти і 63 - що виходять з них", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 31 серпня Спільний координаційний центр (СКЦ) дав дозвіл чотирьом суднам із понад 125 тис тонн продовольства вийти у четвер із українських портів.
В ООН уточнили, що судна Eneida (35 470 тонн пшениці та 8 560 тонн кукурудзи), Helga (27 тис. тонн кукурудзи) та Daytona Dynamic (25 850 тонн кукурудзи) відпливають до Туреччини. Ще одне судно Massa J відбуває з Південного порту з 28, 5 тис. тонн пшениці. Його пункт призначення ООН не називає.
У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - Чорноморська, Одеси та Південного.
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