Із портів Одещини вийшло ще шість суден із українською агропродукцією

Уранці 30 серпня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило одразу 6 суден. Серед них судно Karteria, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Загалом на борту цих шести суден завантажено 183 тис. тонн української агропродукції.

"Менш ніж за місяць роботи Ініціативи ми експортували майже 1,5 млн тонн агропродукції і це досить значний результат. Утім, ми маємо вийти на 100-150 суден на місяць і загальною пропускною здатністю 5 млн тонн на місяць з трьох портів Великої Одеси", - наголосив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Разом з тим, додав він, Україна посилює гуманітарну частину ініціативи. Сьогодні відправлено уже друге судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для боротьби з голодом у світі.

На борту балкера Karteria 37,5 тисяч тонн пшениці для Ємену, який знаходиться в стані гуманітарної катастрофи.

Загалом під час реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції "зерновим коридором" із українських портів вирушило вже 61 судно. На їх борту близько 1,5 млн тонн агропродукції.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".