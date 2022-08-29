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Ринок сільгоспземлі в Україні минулого тижня скоротився на 17%
17:38 29.08.2022 |
В Україні кількість угод із землею з 22 до 29 серпня скоротилася на 17% порівняно з попереднім тижнем - до 1,15 тис. транзакцій, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства на сайті у понеділок.
При цьому уточнено, що за цей період сумарна площа реалізованих земельних ділянок зменшилась у 2,4 рази - до 1,99 тис. га з 4,84 тис. га за тиждень 15-22 серпня.
Загалом за період з 1 липня 2021 року до 29 серпня 2022 року, протягом якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, відбулося 116,62 тис. транзакцій на земельні ділянки загальною площею 271,77 тис. га.
За даними відомства, минулого тижня щодня укладалися в середньому 164 угоди із землею сільгосппризначення загальною площею 0,28 тис. га/добу, тоді як протягом тижня 15-22 серпня щодобові показники ринку землі становили 198 угод загальною площею 0,69 тис. га, 8-15 серпня - 201 угода загальною площею 0,34 тис. га, а за тиждень 1-8 серпня - 194 угоди загальною площею 0,32 тис. га.
Ця цифра все ще суттєво нижча за показники до російського вторгнення: згідно з останніми "довоєнними" даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладалася в середньому 621 угода із землею загальною площею 1,65 тис. га.
За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 37,6 тис. га. За нею йдуть Дніпропетровська - 23,5 тис. га, Кіровоградська - 21,5 тис. га, Полтавська - 21,4 тис. га та Херсонська - 21,0 тис. га області.
За минулий тиждень найбільше продано землі у Хмельницькій області - 324 га, а також Кіровоградській - 191 га, Вінницькій - 169 га, Полтавській - 168 га та Дніпропетровській - 140 га областях.
Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення, що запускається в Україні в рамках урядової земельної реформи, почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати у розпорядженні не більше 100 га.
Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені згідно із законодавством України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї чи кількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більше 10 тис. га.
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