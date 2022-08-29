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АНАЛІТИКА

Ринок сільгоспземлі в Україні минулого тижня скоротився на 17%

17:38 29.08.2022 |

Новини АПК

 

В Україні кількість угод із землею з 22 до 29 серпня скоротилася на 17% порівняно з попереднім тижнем - до 1,15 тис. транзакцій, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства на сайті у понеділок.

При цьому уточнено, що за цей період сумарна площа реалізованих земельних ділянок зменшилась у 2,4 рази - до 1,99 тис. га з 4,84 тис. га за тиждень 15-22 серпня.

Загалом за період з 1 липня 2021 року до 29 серпня 2022 року, протягом якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, відбулося 116,62 тис. транзакцій на земельні ділянки загальною площею 271,77 тис. га.

За даними відомства, минулого тижня щодня укладалися в середньому 164 угоди із землею сільгосппризначення загальною площею 0,28 тис. га/добу, тоді як протягом тижня 15-22 серпня щодобові показники ринку землі становили 198 угод загальною площею 0,69 тис. га, 8-15 серпня - 201 угода загальною площею 0,34 тис. га, а за тиждень 1-8 серпня - 194 угоди загальною площею 0,32 тис. га.

Ця цифра все ще суттєво нижча за показники до російського вторгнення: згідно з останніми "довоєнними" даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладалася в середньому 621 угода із землею загальною площею 1,65 тис. га.

За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 37,6 тис. га. За нею йдуть Дніпропетровська - 23,5 тис. га, Кіровоградська - 21,5 тис. га, Полтавська - 21,4 тис. га та Херсонська - 21,0 тис. га області.

За минулий тиждень найбільше продано землі у Хмельницькій області - 324 га, а також Кіровоградській - 191 га, Вінницькій - 169 га, Полтавській - 168 га та Дніпропетровській - 140 га областях.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення, що запускається в Україні в рамках урядової земельної реформи, почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати у розпорядженні не більше 100 га.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені згідно із законодавством України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї чи кількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більше 10 тис. га.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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