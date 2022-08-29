Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З українських портів було вивезено понад 1 млн тонн агропродукції

08:12 29.08.2022 |

Новини АПК

 

Від початку роботи "зернового коридору" з українських портів було вивезено понад 1 млн тонн агропродукції до 15 країн світу, повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

"У рамках реалізації Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування, за 26 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшли 44 судна, які вивезли понад 1 млн тонн агропродукції до 15 країн світу", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на суботу.

У п'ятницю вранці з порту Чорноморськ вийшли 4 судна, якими було відправлено 133 тис. тонн пшениці, кукурудзи та олії до портів Судану, Індії, Єгипту та Туреччини.

"За тиждень роботи "зернового коридору" порти Великої Одеси прийняли 13 суден під завантаження 362 тис тонн пшениці, кукурудзи, ріпаку, олії, сої та ячменю, які попрямують до портів Іспанії, Ізраїлю, Німеччини та Туреччини. Водночас 13 суден із 294 тис. тонн пшениці, олії, сої, ріпаку та кукурудзи було відправлено до портів Лівії, Нідерландів, Ізраїлю, Індії, Єгипту, Туреччини, Німеччини та Судану", - наголошується в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5540
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9268  0,09 0,23 40,7600  0,07 0,16
EUR 39,7911  0,03 0,07 40,8589  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес