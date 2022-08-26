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Ціни на українські добрива зросли на 10-15%
15:45 26.08.2022 |
Холдинг Ostchem, що поєднує підприємства азотної хімії Group DF, підвищив ціни на мінеральні добрива на 10-15%, йдеться в ексклюзивному коментарі пресслужби Group DF агентству "Інтерфакс-Україна".
"Ціни переглянули через різке подорожчання газу та курсові коливання. Ми до останнього тримаємо ціну, оскільки розуміємо, що аграріям зараз важко. Проте зміна кон'юнктури ринку не залишає нам багато простору для дій", - зазначив у коментарі агентству директор департаменту корпоративних комунікацій Group DF International Олег Арестрахов.
Він зазначив, що у собівартості ціна природного газу становить понад 70-80%.
Згідно з інформацією на сайті Group DF, роздрібна ціна на аміачну селітру з доставкою до домогосподарства в межах 200 км зросла на 8,7% - до 34,8 тис. грн за тонну; карбамід подорожчав на 6,8% - до 39,8 тис. грн за тонну, вапняково-аміачна селітра - на 11,8%, до 28,2 тис. грн за тонну, а найбільше зростання продемонструвала КАС - на 15,2% , до 32,500 тис. грн за тонну.
Арестархов наголосив, що за всіма раніше укладеними угодами з фермерами та агрохолдингами на придбання добрив за нижчою ціною Ostchem "на 100% виконає свої зобов'язання щодо постачання добрив", що доводить ефективність купівлі добрив у низький сезон.
"Зараз на зростання платоспроможного попиту на добрива та ціни безпосередньо впливатимуть два фактори - розблокування експорту зерна морем та ціни на біржі Чикаго. Поки що тренд невтішний: ціни на зерно падають, а великі виробники добрив в ЄС один за одним зупиняються через зростання ціни на газ", - сказав директор департаменту корпоративних комунікацій Group DF.
За його словами, те, що відбувається на ринку добрив, - частина ланцюгової реакції, яка почалася восени минулого року, тоді як війна стала лише каталізатором цієї реакції.
"Тому є всі підстави очікувати подальшого зростання цін на добрива та зменшення їхньої доступності як на глобальних ринках, так і на внутрішньому. В Україні споживання добрив впало мінімум на 30-40%, і це завдання уряду та Кабміну максимально ефективно підтримати аграріїв через різні інструменти , щоб не відбулося суттєвого зменшення врожаю у 2023 році", - вважає Арестархов.
На його думку, виробники знижуватимуть маржинальність, але вони не зможуть продавати добрива нижче за собівартість.
Group DF консолідує активи бізнесмена Дмитра Фірташа у газорозподільній, хімічній, титановій та портовій галузях, а також у сфері сільського господарства та медіа. Ostchem - азотний холдинг Group DF, що поєднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. До нього входить "Рівнеазот", черкаський "Азот", а також "Сєверодонецький "Азот" та "Стирол", які не працюють та розташовані на окупованих територіях.
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