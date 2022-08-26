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Аграрії вже намолотили 25,3 мільйона тонн зерна
11:50 26.08.2022 |
В Україні станом на 25 серпня сільськогосподарські виробники зібрали вже 25,3 млн тонн зерна.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що пшениці з 4,6 млн га (98%) намолочено 18,8 млн тонн при врожайності 40,8 ц/га. Також, ячменю з 1,6 млн га (99%) намолочено 5,5 млн т (врожайність - 34,6 ц/га).
Крім цього, гороху з 108,8 тис. га (98%) намолочено 246,1 тис. т (врожайність - 22,6 ц/га), гречки з 1,6 тис. га (1%) - 2,0 тис. т (врожайність - 13,2 ц/га), проса з 4,1 тис. га (9%) - 1 тис. т (врожайність - 21,9 ц/га).
Загалом збирання зернових та зернобобових культур завершено на площі 6,6 млн га (59%) при врожайності 38,4 ц/га.
У міністерстві зауважують, що найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини - 62,3 ц/га. У трійку лідерів з намолоту зерна в понад 2 млн т увійшли: Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Одещина.
Разом з цим, збирання соняшнику завершено на площі 23,5 тис. га, (1%) намолочено 18,8 тис. т насіння при врожайності 8,0 ц/га.
Ріпаку зібрали на площі 1 млн 85 тис. га, (99%) намолочено 3,1 млн т насіння при врожайності 28,4 ц/га.
Аграрії Вінниччини, Закарпаття, Кіровоградщини, Миколаївщини, Полтавщини, Сумщини, Хмельниччини, Буковини та Чернігівщини завершили збирання культур ранньої групи.
Як повідомлялося, Мінагрополітики збільшило загальний прогноз валового збору зернових та олійних культур до 65-67 млн т - раніше розраховували на 60 млн т.
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