Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін погодився скасувати сплату єдиного податку 4-ї групи аграріїв для окупованих територій - ВАР

10:38 25.08.2022 |

Новини АПК

 

Міністерство фінансів України схвалило пропозицію Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) щодо звільнення від сплати єдиного податку 4-ї групи аграріїв, земельні ділянки яких розташовуються на тимчасово окупованих росіянами територіях.

Як повідомляється на сайті організації, вона отримала відповідний лист від міністерства з обіцянкою внести ці виправлення від експертів ВАР до податкового законопроєкту, який наразі розробляють у податковому комітеті Верховної Ради.

З огляду на це ВАР подякувала представникам влади, зокрема Мінфіну України та голові комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики України Данилу Гетманцеву.

До платників єдиного податку четвертої групи належать сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробника дорівнює або перевищує 75%.

Як повідомлялося, раніше ВАР звернулася до представників влади України із проханням скасувати нарахування податку на землю на тимчасово окупованих територіях.

"На початку війни ВР ухвалила закон, згідно з яким бізнес, який опинився на окупованій території, не сплачує податків. Далі парламент доручив Кабміну протягом трьох місяців дати визначення, що таке "окуповані території". Такого визначення немає дотепер. Аграрії змушені були залишити оброблювані землі, але при цьому вони мають продовжувати сплачувати за них земельний податок", - повідомив голова ВАР Андрій Дикун минулого тижня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,3053
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8123  0,06 0,14 40,7117  0,05 0,13
EUR 39,8000  0,13 0,33 40,9093  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,03 0,08 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес