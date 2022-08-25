Мінфін погодився скасувати сплату єдиного податку 4-ї групи аграріїв для окупованих територій - ВАР

Міністерство фінансів України схвалило пропозицію Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) щодо звільнення від сплати єдиного податку 4-ї групи аграріїв, земельні ділянки яких розташовуються на тимчасово окупованих росіянами територіях.

Як повідомляється на сайті організації, вона отримала відповідний лист від міністерства з обіцянкою внести ці виправлення від експертів ВАР до податкового законопроєкту, який наразі розробляють у податковому комітеті Верховної Ради.

З огляду на це ВАР подякувала представникам влади, зокрема Мінфіну України та голові комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики України Данилу Гетманцеву.

До платників єдиного податку четвертої групи належать сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробника дорівнює або перевищує 75%.

Як повідомлялося, раніше ВАР звернулася до представників влади України із проханням скасувати нарахування податку на землю на тимчасово окупованих територіях.

"На початку війни ВР ухвалила закон, згідно з яким бізнес, який опинився на окупованій території, не сплачує податків. Далі парламент доручив Кабміну протягом трьох місяців дати визначення, що таке "окуповані території". Такого визначення немає дотепер. Аграрії змушені були залишити оброблювані землі, але при цьому вони мають продовжувати сплачувати за них земельний податок", - повідомив голова ВАР Андрій Дикун минулого тижня.

