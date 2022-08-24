Перший потяг з українським зерном прибув до німецького порту Росток

До портового міста Росток у Німеччині прибув перший потяг з українським зерном.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NDR.

До Ростока прибув вантажний поїзд із 1200 тоннами фуражної кукурудзи. 21 вагон німецького вантажного потяга в'їхав у вівторок в Юберзеегафен. Потяг, який стартував на Заході Україні, був у дорозі до восьми днів. Транспорт довелося перевантажувати на українсько-польському кордоні на потяг DB Cargo.

Ще три потяги вже в дорозі.

60 тонн фуражної кукурудзи з минулорічного врожаю на вагон будуть тимчасово зберігатися у зерносховищах Ростока. Куди далі направлять зерно, поки невідомо.

Експорт українського зерна через Росток координує компанія з Ратцебурга BAT Agrar.