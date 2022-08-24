Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перший потяг з українським зерном прибув до німецького порту Росток

08:46 24.08.2022 |

Новини АПК

 

До портового міста Росток у Німеччині прибув перший потяг з українським зерном.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NDR.

До Ростока прибув вантажний поїзд із 1200 тоннами фуражної кукурудзи. 21 вагон німецького вантажного потяга в'їхав у вівторок в Юберзеегафен. Потяг, який стартував на Заході Україні, був у дорозі до восьми днів. Транспорт довелося перевантажувати на українсько-польському кордоні на потяг DB Cargo.

Ще три потяги вже в дорозі.

60 тонн фуражної кукурудзи з минулорічного врожаю на вагон будуть тимчасово зберігатися у зерносховищах Ростока. Куди далі направлять зерно, поки невідомо.

Експорт українського зерна через Росток координує компанія з Ратцебурга BAT Agrar.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2980
  0,2706
 0,74

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8093  0,10 0,25 40,7486  0,15 0,36
EUR 39,7607  0,14 0,34 41,0046  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес