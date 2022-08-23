З порту «Чорноморськ» вийшло судно з продовольством

З порту «Чорноморськ» сьогодні вийшло ще одне судно з продовольством «зерновим коридором».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини у Твіттері.

«У рамках відвантаження зерна сьогодні вранці з українського порту «Чорноморськ» вийшло ще одне судно. Крім того, сьогодні будуть перевірені 3 судна, які прямують з України, і 3 судна, які прямують в Україну», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок з портів Одещини «зерновими коридорами» вийшли два судна з продовольством. Із 24 лютого Україна експортувала майже 10 млн тонн аграрної продукції, з них майже 2 млн тонн - із початку серпня.