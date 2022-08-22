Від сівби озимих в Україні відмовляться 30% агропідприємств - експерт

Заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук прогнозує, що сіяти озимі культури цьогоріч відмовляться 30% українських аграрних підприємств.

Про це він сказав під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Ми побачимо, що десь 30% підприємств відмовляться від посіву озимих культур. Це зумовлено тим, що люди фінансово не витягують свою господарську діяльність", - заявив Марчук.

Він зазначив, що в середньому підприємствам на забезпечення своєї діяльності потрібно не менше 120-140 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, українські аграрії у 2022 році посіють на 30-60% менше озимих зернових культур.