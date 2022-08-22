Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Від сівби озимих в Україні відмовляться 30% агропідприємств - експерт

22:09 22.08.2022 |

Новини АПК

 

Заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук прогнозує, що сіяти озимі культури цьогоріч відмовляться 30% українських аграрних підприємств.

Про це він сказав під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Ми побачимо, що десь 30% підприємств відмовляться від посіву озимих культур. Це зумовлено тим, що люди фінансово не витягують свою господарську діяльність", - заявив Марчук.

Він зазначив, що в середньому підприємствам на забезпечення своєї діяльності потрібно не менше 120-140 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, українські аграрії у 2022 році посіють на 30-60% менше озимих зернових культур.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5686
  0,1755
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7111  0,20 0,50 40,6033  0,11 0,27
EUR 39,8963  0,06 0,16 41,1074  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7300  0,15 0,41 36,9200  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес