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Від сівби озимих в Україні відмовляться 30% агропідприємств - експерт
22:09 22.08.2022 |
Заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук прогнозує, що сіяти озимі культури цьогоріч відмовляться 30% українських аграрних підприємств.
Про це він сказав під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.
"Ми побачимо, що десь 30% підприємств відмовляться від посіву озимих культур. Це зумовлено тим, що люди фінансово не витягують свою господарську діяльність", - заявив Марчук.
Він зазначив, що в середньому підприємствам на забезпечення своєї діяльності потрібно не менше 120-140 млн грн.
Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, українські аграрії у 2022 році посіють на 30-60% менше озимих зернових культур.
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