З портів Одещини вийшли два судна з зерном

З портів Одещини 22 серпня вийшли «зерновим коридором» два судна з українською агропродукцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони Туреччини у Твітері.

«Станом на ранок з українських портів вийшли ще два судна», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «відвантаження зерна в українських портах триває в плановому режимі під контролем Спільного координаційного центру».

Як повідомлялося, 21 серпня з портів Одещини вийшов черговий караван з продовольством: два судна - з порту «Чорноморськ», по одному - з портів «Одеса» та «Південний».

Днями також зайшли під завантаження 18 суден, а на розгляді знаходиться близько 40 заявок на захід до портів.

За даними Мінінфраструктури, за 20 днів з початку роботи «Зернового коридору» з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.