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З портів Одещини вийшли два судна з зерном
22:06 22.08.2022 |
З портів Одещини 22 серпня вийшли «зерновим коридором» два судна з українською агропродукцією.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони Туреччини у Твітері.
«Станом на ранок з українських портів вийшли ще два судна», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що «відвантаження зерна в українських портах триває в плановому режимі під контролем Спільного координаційного центру».
Як повідомлялося, 21 серпня з портів Одещини вийшов черговий караван з продовольством: два судна - з порту «Чорноморськ», по одному - з портів «Одеса» та «Південний».
Днями також зайшли під завантаження 18 суден, а на розгляді знаходиться близько 40 заявок на захід до портів.
За даними Мінінфраструктури, за 20 днів з початку роботи «Зернового коридору» з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.
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