Ринок сільгоспземлі в Україні демонструє стабільну кількість транзакцій за зростання вдвічі площі проданих ділянок

В Україні кількість угод із землею за тиждень 15-22 серпня скоротилася на 1,4% порівняно з попереднім тижнем - до 1,39 тис. транзакцій, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства на сайті у понеділок.

При цьому уточнюється, що за цей період сумарна площа реалізованих земельних ділянок зросла вдвічі - до 4,84 тис. га з 2,4 тис. га за 8-15 серпня.

Загалом за період з 1 липня 2021 року до 22 серпня 2022 року, протягом якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, відбулося 115,47 тис. транзакцій на земельні ділянки загальною площею 269,78 тис. га.

За даними відомства, минулого тижня щодня укладалося в середньому 198 угод із землею сільгосппризначення загальною площею 0,69 тис. га/добу, тоді як протягом тижня 8-15 серпня щодобові показники ринку землі становили 201 угоду загальною площею 0,34 тис. га, 1-8 серпня - 194 угоди загальною площею 0,32 тис. га, а за тиждень 25 липня - 1 серпня - 188 угод сукупно на 0,32 тис. га.

Ця цифра все ще суттєво нижча за показники до російського вторгнення: згідно з останніми "довоєнними" даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладалася в середньому 621 угода із землею загальною площею 1,65 тис. га.

За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 37,6 тис. га. За нею йдуть Дніпропетровська - 23,4 тис. га, Кіровоградська - 21,4 тис. га, Полтавська - 21,2 тис. га та Херсонська - 21,0 тис. га області.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення, що запускається в Україні в рамках урядової земельної реформи, почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати у розпорядженні не більше 100 га.

Право набувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені згідно із законодавством України, кінцевий бенефіціар однієї чи кількох юрособ зможе консолідувати через них сукупно не більше 10 тис. га.

