Японія почала імпорт додаткових обсягів українського меду

Компанія Yamada Bee Company Group почала імпорт додаткових обсягів українського меду до Японії, особливо їх цікавить соняшниковий та акацієвий.

Як передає Укрінформ, про це посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив у Фейсбуці.

Український посол провів зустріч із президентом провідної компанії Японії Yamada Bee Company Group, яка виробляє мед, косметичні і лікарські засоби, біологічно активні харчові добавки з прополісу та інших супутніх продуктів бджолярства, Хідео Ямада.

За словами Корсунського компанія прийняла рішення надати технічну допомогу українським бджолярам у вигляді специфічного обладнання. Посол України в Японії додав, що Yamada Bee Company Group вже почала експорт в Японію додаткових обсягів українського меду (особливо цікавить мед з соняшнику, липи і акації), а також іншої солодкої продукції українського виробництва. А 10% від обсягів продажу власної та української продукції буде спрямовуватись Україні.



