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АНАЛІТИКА

Японія почала імпорт додаткових обсягів українського меду

11:55 22.08.2022 |

Новини АПК

 

Компанія Yamada Bee Company Group почала імпорт додаткових обсягів українського меду до Японії, особливо їх цікавить соняшниковий та акацієвий.

Як передає Укрінформ, про це посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив у Фейсбуці.

Український посол провів зустріч із президентом провідної компанії Японії Yamada Bee Company Group, яка виробляє мед, косметичні і лікарські засоби, біологічно активні харчові добавки з прополісу та інших супутніх продуктів бджолярства, Хідео Ямада.

За словами Корсунського компанія прийняла рішення надати технічну допомогу українським бджолярам у вигляді специфічного обладнання. Посол України в Японії додав, що Yamada Bee Company Group вже почала експорт в Японію додаткових обсягів українського меду (особливо цікавить мед з соняшнику, липи і акації), а також іншої солодкої продукції українського виробництва. А 10% від обсягів продажу власної та української продукції буде спрямовуватись Україні.
 

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