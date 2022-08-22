В Україні зростають закупівельні ціни на молоко - експерти

У другій половині серпня ціни на молокосировину збільшилися в середньому на 10 коп. за кілограм. Однак уже у вересні, під впливом такого фактора як експорт, в Україні може розпочатися не точкове, а стійке здорожчання молокосировини.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока, передає Укрінформ.

«Середня ціна на молоко екстраґатунку за два тижні зросла на 7 коп. - до позначки в 10,73 грн/кг без урахування ПДВ. Ціна на молоко вищого ґатунку зросла відразу на 16 коп. - 10,08 грн/кг, а перший гатунок додав 10 коп. - 10,18 грн/кг», - ідеться в повідомленні.

За даними аналітиків, більш стрімке зростання ціни на молоко вищого та першого ґатунків пов'язано з тим, що екстраґатунок у попередні тижні зростав вищими темпами. Решта просто вирівняли загальний тренд, стверджують аналітики.

Найбільше ціни зросли в Західному та Північному регіонах.

Як підкреслюють в Асоціації, основним ціноутворювальним фактором у сегменті залишається експорт. Через дешеву сировину українська молочна продукція наразі досить конкурента на світовому ринку. І не виключено, що взимку на неї буде ще більше попиту, з огляду на скорочення виробництва молока в ЄС та високу його ціну. Відтак, учасники українського ринку прогнозують, що вже у вересні може розпочатися більш стійке, а не точкове, підвищення цінової пропозиції на молокосировину.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях Луганщини загарбники пропонують фермерам по сім рублів за літр молока проти 20 грн торік. Такі ціни не дозволяють сільгоспвиробникам навіть вийти «в нуль».