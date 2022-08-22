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Експорт зернових та олійних: до кінця серпня Україна може вийти на понад 50% довоєнного показника
08:06 22.08.2022 |
Показник експорту зернових та олійних культур в серпні може сягнути 4 млн тонн, що становить більш ніж 50% довоєнного рівня.
Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, передає Укрінформ.
«Україна наразі демонструє досить непогані обсяги експорту зернових та олійних культур. За липень нам вдалося перевезти майже 3 млн тонн. Протягом серпня ми вже експортували 670 тис. тонн. Тобто за підсумками серпня ми можемо вийти на показник десь близько 4 млн тонн зернових та олійних. Це навіть більше ніж 50% довоєнних показників», - сказав Марчук.
Він також нагадав, що минулого року Україна, використовуючи різні логістичні шляхи, щомісячно експортувала близько 6 млн тонн сільськогосподарської продукції. Тому відновлення морських перевезень через порти «Великої Одеси» сприятиме збільшенню експортного потенціалу.
«Я нагадаю, що маючи морські порти, минулого року ми навантажували близько 6 млн тонн щомісяця. Так що потенціал для використання різних шляхів експорту зростає. Питання лише в забезпеченні безпечного руху кораблів у Чорному морі. З наших морських портів вже вийшло 27 кораблів. Ще 18 стоять на завантаження, а 40 подали заявки на входження. Якщо ми хочемо вийти на довоєнний рівень, нам потрібно через чорноморські порти завантажувати щомісяця десь 80-100 кораблів», - сказав Марчук.
Як повідомлялося, за 20 днів з початку роботи «зернового коридору» з українських морських портів вийшло 27 суден з агропродукцією, на борту яких сукупно 670 тис. тонн агропродукції.
У Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
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