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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
З одеських портів вийшло ще сім суден із зерном
08:03 22.08.2022 |
У неділю, 21 серпня, з одеських портів вийшло ще сім суден з українським продовольством.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.
"У рамках відвантаження зерна з українського порту "Чорноморськ" вийшло чотири кораблі, з "Одеси" - два, з "Південного" - один", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що сьогодні також буде оглянуто одне судно з України і п'ять суден, які підуть в Україну.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одеських портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" знаходяться десять суден, які зараз завантажуються і готуються до виходу.
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