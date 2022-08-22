Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З одеських портів вийшло ще сім суден із зерном

08:03 22.08.2022 |

Новини АПК

 

У неділю, 21 серпня, з одеських портів вийшло ще сім суден з українським продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

"У рамках відвантаження зерна з українського порту "Чорноморськ" вийшло чотири кораблі, з "Одеси" - два, з "Південного" - один", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що сьогодні також буде оглянуто одне судно з України і п'ять суден, які підуть в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одеських портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" знаходяться десять суден, які зараз завантажуються і готуються до виходу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7441
  0,4736
 1,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7679  0,25 0,64 40,5957  0,10 0,25
EUR 39,9036  0,07 0,18 41,1071  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на 19.08.22, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8800  0,03 0,08 36,9295  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес