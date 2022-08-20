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АНАЛІТИКА

У портах «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» готові до виходу 10 суден у рамках «зернової ініціативи»

23:14 19.08.2022 |

Новини АПК

 

У портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" наразі завантажуються та готуються до виходу 10 суден.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, також є більше 40 заявок на захід до українських портів.

"Сьогодні разом з Антоніу Гуттерішем, генеральним секретарем ООН, відвідали Одеський порт, а також змогли побачити процес завантаження українською пшеницею балкера KUBROSLI Y. Спільно працюємо над тим, щоб обсяги та темпи перевалки щодня збільшувалися, наша ціль - 3-5 млн тонн на місяць", - написав Кубраков.

Він зазначив, що за час дії "зернової ініціативи" з трьох портів Великої Одеси вже відправлено 25 суден. На їх борту 630 тис. тонн агропродукції.

"Особливу увагу ми приділяємо експорту продовольства для африканських країн. Вчора вийшов черговий балкер I MARIA, на його борту - 33 тис. тонн агропродукції для півночі континенту", - додав міністр.

Нагадаємо, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".
 

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