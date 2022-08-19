Уряд на півроку продовжив програму пільгового кредитування аграріїв для завершення жнив та підготовки до посівної - Мінагрополітики

Кабінет Міністрів продовжив до 31 жовтня термін пільгового кредитування аграріїв до 90 млн грн у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9", щоб с/г виробники змогли успішно завершити збирання врожаю поточного сезону та підготуватися до посівної кампанії 2023 р.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у п'ятницю, відповідні зміни внесено згідно з постановою уряду №916 від 29 липня 2022 року.

У повідомленні Мінагрополітики уточнюється, що аграрії зможуть взяти до 90 млн грн "доступного кредиту 5-7-9" під 0-9% річних залежно від категорії фінансування, що надається, та роду діяльності агровиробника. Зокрема, така позика надаватиметься терміном до п'яти років у разі, якщо позичальник бере його на реалізацію інвестиційного проєкту та рефінансування заборгованості, та на строк до трьох років для фінансування обіговогокапіталу.

Заявки на отримання фінансування за зазначеною держпрограмою с/г товаровиробники зможуть подати до 31 жовтня уповноваженим банкам.

Крім того, згідно з постановою зберігається ще на півроку нульова ставка кредитів, які надавалися аграріям навесні 2022 року для успішного проходження весняної посівної кампанії в умовах російського воєнного вторгнення. Позичальники, які протягом березня-травня цього року залучали пільгове кредитування під 0% і які мали здійснити виплати за цими кредитами вже у серпні 2022 року, тепер можуть це зробити до лютого 2023 року.

Міністерство нагадало, що за період з березня до травня 2022 року банки видали кредитів під 0% на суму 38,5 млрд грн, з них кредити за програмою державних портфельних гарантій становили 24 млрд грн.

Загалом протягом 2022 року 29,8 тис. аграріїв залучили кредитів на загальну суму 55,1 млрд грн, з них за програмою портфельних гарантій 25,5 млрд грн.

