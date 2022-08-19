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АНАЛІТИКА

Аграрії вже зібрали 23,4 мільйона тонн зерна

15:45 19.08.2022 |

Новини АПК

 

В Україні ранні зернові та зернобобові культури зібрано з 6,1 млн га (55% площ), намолочено 23,4 млн тонн зерна нового врожаю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6,1 млн га (55 %) при врожайності 38,2 ц/га. Намолочено 23,4 млн тонн зерна", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зібрано:

* пшениці - 17,4 млн тонн із 4,3 млн га (91%) (врожайність - 40,4 ц/га);
* ячменю 5,3 млн тонн із 1,5 млн га (96%) (врожайність - 34,5 ц/га);
* гороху - 243,7 тис. тонн із 108 тис. га (97%) (врожайність - 22,6 ц/га);
* проса - 7,7 тис. тонн із 3,2 тис. га (7%) (врожайність - 23,9 ц/га).

Крім того, аграрії намолотили 3,1 млн тонн ріпаку із площі 1,77 га.

Зазначається, що аграрії Миколаївщини та Закарпаття завершили збирання культур ранньої групи. Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Одещини намолотили більш як 2 млн тонн зерна, а Вінниччини, Волині, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини намолотили понад мільйон тонн зерна кожна.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини - 62,0 ц/га.

Як повідомлялося, Мінагрополітики збільшило загальний прогноз валового збору зернових та олійних культур до 65-67 млн тонн - раніше розраховували на 60 млн тонн.
 

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