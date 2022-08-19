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АНАЛІТИКА

З України вдалося експортувати 10 мільйонів тонн зернових та олійних культур – фон дер Ляєн

23:28 18.08.2022 |

Новини АПК

 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що розблокування експортних шляхів допомогло збільшити обсяги експорту агрокультур з України.

Як передає Укрінформ, про це вона заявила в Твіттері.

«Зараз з України вивезено вже 10 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Швидке впровадження наших "шляхів солідарності" допомогло збільшити цей експорт. Україна - житниця світу. Ми робимо все можливе, щоб дорогоцінне зерно дісталося туди, де воно найбільш потрібне», - зазначила очільниця Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, у результаті неспровокованої російської агресії в Україні було заблоковано більше 20 мільйонів тонн зерна, призначеного на експорт. ЄС організував «коридори солідарності» на кордонах з Україною для вивезення зерна сушею, автомобільним та залізничним транспортом, а також внутрішніми водними шляхами, але це дає змогу лише частково вирішити проблему.

У Стамбулі 22 липня за участю України, ООН, Туреччини та росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний».

Станом на 17 серпня через зернові коридори в Чорному морі вдалося вивезти понад 600 тис. тонн агропродукції.
 

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