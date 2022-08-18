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АНАЛІТИКА

Зерновий коридор: з українських портів вже вийшли 24 судна з 600 тисячами тонн збіжжя

23:15 17.08.2022 |

Новини АПК

 

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції з українських портів станом на 17 серпня вирушили 24 судна з понад 600 тис. тонн агропродукції.

Як передає Укрінофрм, про це повідомляє Міністерство інфраструктури у Фейсбуці.

"Загалом, у ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 24 судна вирушили із українських портів. На їх борту понад 600 тис. тонн агропродукції", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що сьогодні вранці вирушило судно Pеtrel S із Чорноморська, а також судна Sara та Efe з Одеського порту. На їх борту понад 33 тис. тонн агропродукції.

Вчора, нагадали в Мінінфраструктури, з розблокованих портів вийшов найбільший караван із 5 суден, на борту яких майже 110 тис. продукції.

Сьогодні очікується захід такого ж за розмірами каравану під завантаження понад 70 тис. тонн продовольства.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участю України, ООН, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох портів на українській території - «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний».

Вранці 17 серпня міноборони Туреччини повідомило про вихід із портів Великої Одеси чотирьох суден з агропродукцією.
 

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