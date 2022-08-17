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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про скасування мита на імпорт обладнання для зберігання зерна

19:07 17.08.2022 |

Новини АПК, Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що використовуються для забезпечення зберігання зернових таабо олійних культур".

Документ повернуто з підписом президента 15 серпня, свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Як повідомлялося, парламент ухвалив цей закон 27 липня.

Цим законом від оподаткування ввізним митом звільнили імпорт мішків, рукавів для зберігання зернових та олійних культур та обладнання для їх наповнення, завантаження, розвантаження.

Раніше в Міністерстві агарної політики зазначали, що таке звільнення від оподаткування діятиме упродовж воєнного стану на території України та протягом 30 днів із дня його припинення чи скасування.

Раніше Мінагрополітики повідомляло, що до початку повномасштабної війни українські аграрії мали потужності для складського зберігання приблизно 75 млн тонн. Зерносховища на 10 млн тонн перебувають на тимчасово окупованих територіях, частина була пошкоджена або знищена внаслідок воєнних дій.

Тому можливий дефіцит потужностей для зберігання врожаю до кінця року оцінювався в обсязі від 10 до 15 млн тонн.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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