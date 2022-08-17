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АНАЛІТИКА

З портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшов восьмий караван суден з агропродукцією

11:25 17.08.2022 |

Новини АПК

 

З портів «Одеса» та «Чорноморськ» 17 серпня вийшли ще чотири судна з агропродукцією.

Про це повідомляє у Твіттері Міноборони Туреччини, передає Укрінформ.

«Відвантаження зерна з українських портів тривають у плановому режимі. Станом на ранок 17 серпня з українських портів «Одеса» та «Чорноморськ» вирушили ще 4 судна з соняшниковим шротом, соняшниковою олією та кукурудзою», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, сьомий караван із п'яти балкерів з українськими кукурудзою та пшеницею вийшов 16 серпня з двох портів Одеської області. Спільний координаційний центр проінспектував чотири судна, які відправилися в напрямку українських портів.

У Стамбулі 22 липня Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
 

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