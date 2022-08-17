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США виділять $68 млн на закупівлю української пшениці для країн Африки
09:44 17.08.2022 |
Сполучені Штати виділять 68 млн доларів для Всесвітньої продовольчої програми ООН на закупівлю української пшениці для вирішення гострої світової продовольчої кризи.
Про це у своїй заяві повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише "Європейська правда".
Кошти підуть на підтримку закупівлі, транспортування та зберігання до 150 тисяч тонн української пшениці для вирішення проблеми гострої продовольчої безпеки.
Передбачається, що зерно отримають жителі країн Сомалійського півострова, де панує історична посуха, яка штовхає мільйони людей до межі голодної смерті.
"Хоча відновлення експорту з чорноморських портів України є позитивним кроком у задоволенні потреб країн із нестабільною продовольчою безпекою, ці поставки мають продовжуватися, щоб мільйони тонн їжі могли потрапити на ринки та допомогти нагодувати найуразливіші верстви населення світу", - заявив Ентоні Блінкен.
Нагадаємо, наприкінці липня Україна, Туреччина, ООН і Росія підписали "зернову угоду" про гарантії експорту українського збіжжя морським шляхом. Наразі угода виконується сторонами.
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