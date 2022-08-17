Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США виділять $68 млн на закупівлю української пшениці для країн Африки

 

Сполучені Штати виділять 68 млн доларів для Всесвітньої продовольчої програми ООН на закупівлю української пшениці для вирішення гострої світової продовольчої кризи.

Про це у своїй заяві повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише "Європейська правда".

Кошти підуть на підтримку закупівлі, транспортування та зберігання до 150 тисяч тонн української пшениці для вирішення проблеми гострої продовольчої безпеки.

Передбачається, що зерно отримають жителі країн Сомалійського півострова, де панує історична посуха, яка штовхає мільйони людей до межі голодної смерті.

"Хоча відновлення експорту з чорноморських портів України є позитивним кроком у задоволенні потреб країн із нестабільною продовольчою безпекою, ці поставки мають продовжуватися, щоб мільйони тонн їжі могли потрапити на ринки та допомогти нагодувати найуразливіші верстви населення світу", - заявив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, наприкінці липня Україна, Туреччина, ООН і Росія підписали "зернову угоду" про гарантії експорту українського збіжжя морським шляхом. Наразі угода виконується сторонами.

Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,0330
  0,2487
 0,67

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3984  0,18 0,46 40,3150  0,19 0,48
EUR 39,8144  0,17 0,43 41,0494  0,16 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,01 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес