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АНАЛІТИКА

Із портів Одещини вийшли ще п'ять суден з українським зерном

13:32 16.08.2022 |

Новини АПК

 

Караван із п'яти балкерів з українськими кукурудзою та пшеницею вийшов 16 серпня з двох портів Одеської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони Туреччини у Твіттері.

"З українських портів із вантажем кукурудзи і пшениці вийшло 5 суден, з них два - з порту «Південний» і три - з порту «Чорноморськ», - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що сьогодні Спільний координаційний центр проінспектує чотири судна, які відправляться в напрямку українських портів.

Як повідомлялося, вранці 16 серпня з порту «Південний» вийшов, зокрема, балкер Brave Commander із 23 тисяч тонн пшениці для Ефіопії, зафрахтований Світовою продовольчою програмою ООН.

Станом на 15 серпня у межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 16 суден вирушили із українських портів, експортувавши понад 475 тисяч тонн української агропродукції.

У Стамбулі 22 липня Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
 

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