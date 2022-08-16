Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ФАО допоможе у зберіганні чверті необхідного українцям зерна

11:54 16.08.2022 |

Новини АПК

 

Сільськогосподарська та продовольча організація ООН (ФАО) планує забезпечити зберігання понад 4 мільйонів тонн зерна, що становить 25% від загальнонаціональної потреби.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

ФАО співпрацює з Мінагрополітики над реалізацією Стратегії щодо підтримки зберігання зерна для вирішення поточного дефіциту зерносховищ в Україні. Мета стратегії полягає в наданні аграріям необхідного обладнання для зберігання зерна протягом 2022-2023 років.

"Спільно з Міністерством агрополітики ФАО впроваджує Стратегію щодо зберігання зернових, відповідно до якої ФАО планує забезпечити зберігання 4.07 млн тонн зерна, що становить 25% від загальнонаціональної потреби.

Ми вже завершили тендер і визначаємо потенційних постачальників для закупівлі рукавів для зберігання зернових із допоміжним обладнанням, а також модульних зерносховищ" - розповів голова офісу ФАО в Україні Пʼєр Вотьє.

Він додав, що однією з важливих вимог для отримання обладнання для тимчасового зберігання буде реєстрація в Державному аграрному реєстрі".
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2817
  0,3126
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2183  0,12 0,30 40,1213  0,10 0,26
EUR 39,6437  0,13 0,32 40,8863  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,01 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес