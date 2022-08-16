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АНАЛІТИКА

Ринок сільгоспземлі в Україні минулого тижня показав незначне зростання

14:36 15.08.2022 |

Новини АПК

 

В Україні кількість угод щодо землі за тиждень 8-15 серпня зросла на 3,6% порівняно з попереднім тижнем - до 1,41 тис. транзакцій, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства на сайті в понеділок.

Водночас уточнюється, що за цей період було реалізовано 2,4 тис. га земель сільгосппризначення (+6,2%).

Загалом за період із 1 липня 2021 року до 15 серпня 2022 року, протягом якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, відбулося 114,08 тис. правочинів на земельні ділянки загальною площею 264,94 тис. га.

За даними відомства, минулого тижня щодня укладали в середньому 201 угоду щодо землі с/г призначення загальною площею 0,34 тис. га/добу, тоді як протягом тижня 1-8 серпня щодобові показники ринку землі були порівнянними - 194 угоди загальною площею 0,32 тис. га, за тиждень 25 липня - 1 серпня - 188 угод сукупно на 0,32 тис. га, а за 18-25 липня - 192 угоди сукупно на 0,31 тис. га.

Ця цифра все ще значно нижча за показники до російського вторгнення: згідно з останніми "довоєнними" даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладали в середньому 621 угоду щодо землі загальною площею 1,65 тис. га.

За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 37,47 тис. га. За нею йдуть Дніпропетровська - 23,08 тис. га, Кіровоградська - 21,14 тис. га, Полтавська - 21,06 тис. га, Херсонська - 21,03 тис. га та Вінницька - 15,36 тис. га області.

Максимально інтенсивно минулого тижня земля сільгосппризначення продавалася у Вінницькій області - 326 га, а також Дніпропетровській - 249 га, Хмельницькій - 225 га, Кіровоградській - 205 га, Полтавській - 189 га, Київській - 133 га та Одеській - 117 га. Через бойові дії і тимчасову окупацію частини території України російськими військами земельні правочини минулого тижня не відбувалися в Луганській та Херсонській областях, у Донецькій продано 4 га, а в Запорізькій - 20 га.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення, запущений в Україні в рамках здійснюваної урядом земельної реформи, почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати не більше ніж 100 га.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї або кількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більше ніж 10 тис. га.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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