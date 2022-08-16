Ринок сільгоспземлі в Україні минулого тижня показав незначне зростання

В Україні кількість угод щодо землі за тиждень 8-15 серпня зросла на 3,6% порівняно з попереднім тижнем - до 1,41 тис. транзакцій, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства на сайті в понеділок.

Водночас уточнюється, що за цей період було реалізовано 2,4 тис. га земель сільгосппризначення (+6,2%).

Загалом за період із 1 липня 2021 року до 15 серпня 2022 року, протягом якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, відбулося 114,08 тис. правочинів на земельні ділянки загальною площею 264,94 тис. га.

За даними відомства, минулого тижня щодня укладали в середньому 201 угоду щодо землі с/г призначення загальною площею 0,34 тис. га/добу, тоді як протягом тижня 1-8 серпня щодобові показники ринку землі були порівнянними - 194 угоди загальною площею 0,32 тис. га, за тиждень 25 липня - 1 серпня - 188 угод сукупно на 0,32 тис. га, а за 18-25 липня - 192 угоди сукупно на 0,31 тис. га.

Ця цифра все ще значно нижча за показники до російського вторгнення: згідно з останніми "довоєнними" даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладали в середньому 621 угоду щодо землі загальною площею 1,65 тис. га.

За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 37,47 тис. га. За нею йдуть Дніпропетровська - 23,08 тис. га, Кіровоградська - 21,14 тис. га, Полтавська - 21,06 тис. га, Херсонська - 21,03 тис. га та Вінницька - 15,36 тис. га області.

Максимально інтенсивно минулого тижня земля сільгосппризначення продавалася у Вінницькій області - 326 га, а також Дніпропетровській - 249 га, Хмельницькій - 225 га, Кіровоградській - 205 га, Полтавській - 189 га, Київській - 133 га та Одеській - 117 га. Через бойові дії і тимчасову окупацію частини території України російськими військами земельні правочини минулого тижня не відбувалися в Луганській та Херсонській областях, у Донецькій продано 4 га, а в Запорізькій - 20 га.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення, запущений в Україні в рамках здійснюваної урядом земельної реформи, почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати не більше ніж 100 га.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї або кількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більше ніж 10 тис. га.

