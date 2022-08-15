Дозвіл на вивезення українського зерна отримали ще шість суден

Спільний координаційний центр у рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН дозволив шести суднам прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі.

Таку інформацію з посиланням на СКЦ оприлюднив Голос Америки, передає Укрінформ.

Ці кораблі мають вивезти з України зерно, заблоковане від початку повномасштабного вторгнення росії.

Як зазначається, два з цих суден - MV Kafkam Etler і MV Zelek Star - уже пройшли інспекцію в Мармуровому морі та можуть вирушати у Чорноморськ Одеської області на завантаження.

У разі успішної перевірки також вирушить до Чорноморська решта суден - MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy..

Крім того, у неділю пройшло інспекцію й отримало дозвіл на відправлення судно MV Star Laura. У суботу успішну перевірку пройшов MV Rahmi Yagci.

За процедурами, узгодженими СКЦ, усі учасники перевірки координують роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами. Як повідомили у Центрі, це потрібно, «щоб уможливити безпечний прохід комерційних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи».

«Учасники Спільного координаційного центру запевняють, що уважно стежитимуть за проходженням суден з українським зерном через морський гуманітарний коридор», - указується в повідомленні.

Як повідомлялося, 22 липня у Стамбулі на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

Судна, які вивозять на експорт зерно з України, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 км).