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АНАЛІТИКА

Ціна на зернові на внутрішньому ринку зросте, – Мінагрополітики

09:05 15.08.2022 |

Новини АПК

 

Цього року в зв'язку з блокуванням портів перехідні залишки зерна із минулого врожаю в Україні наразі сягають 18 млн тонн, у той час як усе внутрішнє річне споживання загалом становить 17,9 млн тонн.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного марафону.

"Тобто у нас навіть врожаю минулого року достатньо, а ми очікуємо попередньо ще цього року зібрати близько 65 млн тонн зернових та олійних. Тому жодної загрози для внутрішньої продовольчої безпеки немає", - пояснив Висоцький.

Стосовно ціни на внутрішньому ринку, то, як підкреслив Висоцький, має бути розумний баланс.

"Фермери мають підтримувати ціну, яка покриватиме собівартість, і це дозволятиме їм далі покривати польові роботи й вирощувати - так закладатиметься запорука для продовольчої безпеки наступних періодів. Як результат, буде достатньо продовольства для переробки, для внутрішнього виробництва, для тваринництва. Якщо не буде покриватися собівартість виробництва, то фермери просто не сіятимуть", - зазначив він.

Зараз, у зв'язку з підписанням 22 липня зернової ініціативи і стартом експорту через чорноморські порти, очікується, що баланси вирівняються й ціна всередині України стане більш-менш врівноважена, додав Висоцький, запевнивши, що вартість зернових в Україні не буде максимальною, як міжнародна.

Висоцький також додав, що в Україні загалом працює близько 40 тис. тонн фермерських господарств. Саме дрібні та середні виробники виготовляють понад 80% с/г продукції, із якої до 30% використовується для внутрішнього ринку і до 70% іде на експорт.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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