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Порти «Чорноморськ» і «Південний» відправили п'ятий караван з українським продовольством
12:38 12.08.2022 |
Судно Sormovskiy 121 із порту "Чорноморськ" та балкер Star Laura з порту "Південний" (обидва - Одеська обл.) сформували п'ятий за рахунком караван з українською агропродукцією, повідомило Міністерство інфраструктури України у п'ятницю у фейсбуці.
Згідно з його релізом, сумарний тоннаж каравану - понад 63 тис. тонн.
"Star Laura стало першим судном класу Panamax, яке вийшло з порту "Південний" з початку реалізації "зернової ініціативи", та третім у загальному переліку суден-гігантів, які прямують "зерновим" коридором", - зазначили в міністерстві.
У Мінінфраструктури також зазначили, що "Чорноморськ" і "Південний" приймуть ще два судна під завантаження - Brave Commander і Petrel S, на які буде завантажено понад 40 тис. тонн зерна.
Як повідомлялося, 22 липня 2022 року в Стамбулі представники України, Туреччини і Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
У рамках реалізації домовленостей раніше вже 12 суден вийшли з українських портів з агропродукцією до семи країн світу із 370 тис. тонн агропродукції, тоді як в українські порти зайшло два судна.
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