Темпи експорту зернових з початку липня порівняно з минулим роком упали в 2 рази, – Мінагрополітики

Україна з початку 20222023 маркетингового року (МР, липень-червень) експортувала 2,21 млн тонн зернових культур, серед яких 1,45 млн тонн кукурудзи (65% загального обсягу поставок), 562 тис. тонн пшениці (25,4%) та 192 тис. тонн ячменю (8,6%).

Про це йдеться в інформації Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як зазначається, темпи експорту зернових з початку поточного МР були в 2,08 раза нижчими за показники аналогічного періоду минулого року (за 1 липня-11 серпня 2021 року експортовано 4,61 млн тонн).

За період 5-11 серпня на зовнішні ринки поставлено 340 тис. тонн зернових культур (48,6 тис. тонн щодобово), тоді як за попередній період (27 липня-5 серпня) - 640 тис. тонн. тонн зернових культур (71,1 тис. тонн щодобово), за 15-27 липня - 627 тис. тонн зернових культур (52,25 тис. тонн щодобово), а за 8-15 липня - 280 тис. тонн (40 тис. тонн щодобово). Таким чином, середньодобові темпи експорту за звітний період скоротилися на 32% порівняно з попереднім періодом.

Загалом з початку 2022/2023 МР та до 11 серпня 2022 року Україна експортувала 562 тис. тонн пшениці (у 3,2 раза менше порівняно з аналогічною датою 2021/2022 МР), 192 тис. тонн ячменю (у 8,4 раза менше) та 5,1 тис. тонн борошна (у 3,2 раза менше). Проте темпи експорту кукурудзи перевищили торішні обсяги - її вивезено 1,45 млн тонн, що на 26,1% більше за показники 2021/2022 МР.

Як повідомлялося, в 2021/2022 МР Україна експортувала 48,51 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 8,4% вище за показники попереднього МР, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ і труднощі з експортом агропродукції через блокаду українських морпортів. На зовнішні ринки поставлено 18,74 млн тонн пшениці (на 12,6% більше за показники 2020/2021 МР), 23,54 млн тонн кукурудзи (+1,9%), 5,75 млн тонн ячменю (+35,9%), 70,9 тис. тонн муки (-44,1%).

У 2020/2021 МР країна експортувала 44,72 млн тонн зернових і зернобобових культур: 16,64 млн тонн пшениці, 23,08 млн тонн кукурудзи, 4,23 млн тонн ячменю, 126,9 тис. тонн борошна і 18,4 тис. тонн жита.

У 2019/2020 МР Україна експортувала 56,72 млн тонн зернових та зернобобових культур.