Українським фермерам передали 10 комбайнів вартістю €2 мільйони

У межах ініціативи «Жнива перемоги» кілька учасників Всеукраїнського конгресу фермерів отримали 10 комбайнів вартістю 2 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

Зазначається, що нова техніка вже вирушила на Київщину, Дніпропетровщину, Львівщину, Полтавщину та Хмельниччину. "Ми зможемо зекономити кошти під час збирання врожаю, а отже фермери і громади отримають додаткові надходження. Вдячні за цю ініціативу всім причетним. Сподіваємося, це тільки перший крок і чекаємо наступних, бо аграрний фронт нині так само важливий для країни та продовольчої безпеки, як і військовий", - наголосив голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник.

Нагадаємо, між Благодійним Фондом «Жнива Перемоги» та Міністерством аграрної політики та продовольства підписано Меморандум про співпрацю. Нині проєкт, над яким працювали більше 4 місяців, на фінальній стадії. Завдяки благодійникові - Howard G. Buffett - нову сільськогосподарську техніку зможуть отримати фермери з різних куточків України.