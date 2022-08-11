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В ООН очікують, що зерновим коридором будуть експортувати до 5 мільйонів тонн зернових щомісяця
16:38 11.08.2022 |
ООН очікує великого зростання кількості суден, які експортують українське зерно коридором у Чорному морі, а також вважає мету в 2-5 мільйонів тонн експорту досяжною.
Про це заявив тимчасовий координатор ООН у Спільному координаційному центрі в Стамбулі Фредерік Кенні, передає Reuters.
"Ми очікуємо значного зростання кількості заявок на транзит. Мета отримати від двох до п'яти (мільйонів) метричних тонн досяжна", - сказав він журналістам, маючи на увазі щомісячний експорт.
Наразі 12 суден, які застрягли в Україні після вторгнення Росії 24 лютого, отримали дозвіл на вихід, а ще чотирьом суднам схвалено маршрут до України. За словами Кенні очікувалося, що кількість кораблів, що прибувають, зросте, коли будуть узгоджені продажі зерна.
В ООН підкреслили, що експортна угода є комерційною, а не гуманітарною операцією, яка керується ринком. Усі кораблі повинні пройти перевірку, щоб розвіяти побоювання Росії щодо того, що вони можуть переправляти зброю в Україну.
В Україні залишилося близько 20 млн тонн зерна минулорічного врожаю. Цьогорічний врожай пшениці, за попередніми оцінками, становитиме ще 20 млн тонн.
Кенні додав, що в ситуації продовольчої кризи допоможе будь-яке судно, яке відправляється з українським зерном.
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