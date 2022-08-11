В ООН очікують, що зерновим коридором будуть експортувати до 5 мільйонів тонн зернових щомісяця

ООН очікує великого зростання кількості суден, які експортують українське зерно коридором у Чорному морі, а також вважає мету в 2-5 мільйонів тонн експорту досяжною.

Про це заявив тимчасовий координатор ООН у Спільному координаційному центрі в Стамбулі Фредерік Кенні, передає Reuters.

"Ми очікуємо значного зростання кількості заявок на транзит. Мета отримати від двох до п'яти (мільйонів) метричних тонн досяжна", - сказав він журналістам, маючи на увазі щомісячний експорт.

Наразі 12 суден, які застрягли в Україні після вторгнення Росії 24 лютого, отримали дозвіл на вихід, а ще чотирьом суднам схвалено маршрут до України. За словами Кенні очікувалося, що кількість кораблів, що прибувають, зросте, коли будуть узгоджені продажі зерна.

В ООН підкреслили, що експортна угода є комерційною, а не гуманітарною операцією, яка керується ринком. Усі кораблі повинні пройти перевірку, щоб розвіяти побоювання Росії щодо того, що вони можуть переправляти зброю в Україну.

В Україні залишилося близько 20 млн тонн зерна минулорічного врожаю. Цьогорічний врожай пшениці, за попередніми оцінками, становитиме ще 20 млн тонн.

Кенні додав, що в ситуації продовольчої кризи допоможе будь-яке судно, яке відправляється з українським зерном.