Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вкрадене зерно з України перевозять 87 суден - посол України в Лівані

 

Через країни Близького Сходу за участю російських окупаційних військ пройшли 87 суден-зерновозів із вкраденим в України зерном, повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані Ігор Осташ.

"Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути напряму до Сирії, це може бути до інших країн Близького Сходу. Але це така злочинна оборудка, в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська РФ в Україні. Звичайно, сирійські, російські в основному судна і не тільки", - заявив Осташ на брифінгу в Медіацентрі Україна в середу.

Посол також зазначив, що недопущення розвантаження в Лівані сирійського судна Laodecia, яке везло вкрадене РФ українське борошно та ячмінь, є великою перемогою для України. Дипломат уточнив, що постачання цієї партії сільгосппродукції замовили бізнес-структури, а не державні представники Лівану.

"Дуже важливо звертатися (у разі таких крадіжок - ІФ) до міжнародного морського права. Тому що практично весь час ці судна, які завантажуються в Криму, які йдуть цими злочинними маршрутами, виключають свої AIS, транспондери, маячки для того, щоби бути невидимими, і це вже сигнал до того, що йде нелегальна робота, нелегальний бізнес, є спроба щось приховати, уникнути відповідальності", - розповів посол.

Осташ наголосив, що такі події потребують опрацювання в рамках Міжнародної морської організації правил реагування на крадіжки продовольства, щоб спробувати створити перепони для правопорушників.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,5102
  0,1298
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8357  0,23 0,60 39,7969  0,14 0,35
EUR 39,2523  0,32 0,82 40,5063  0,21 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8000  0,13 0,36 36,9330  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес