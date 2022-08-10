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Вкрадене зерно з України перевозять 87 суден - посол України в Лівані
17:03 10.08.2022 |
Через країни Близького Сходу за участю російських окупаційних військ пройшли 87 суден-зерновозів із вкраденим в України зерном, повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані Ігор Осташ.
"Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути напряму до Сирії, це може бути до інших країн Близького Сходу. Але це така злочинна оборудка, в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська РФ в Україні. Звичайно, сирійські, російські в основному судна і не тільки", - заявив Осташ на брифінгу в Медіацентрі Україна в середу.
Посол також зазначив, що недопущення розвантаження в Лівані сирійського судна Laodecia, яке везло вкрадене РФ українське борошно та ячмінь, є великою перемогою для України. Дипломат уточнив, що постачання цієї партії сільгосппродукції замовили бізнес-структури, а не державні представники Лівану.
"Дуже важливо звертатися (у разі таких крадіжок - ІФ) до міжнародного морського права. Тому що практично весь час ці судна, які завантажуються в Криму, які йдуть цими злочинними маршрутами, виключають свої AIS, транспондери, маячки для того, щоби бути невидимими, і це вже сигнал до того, що йде нелегальна робота, нелегальний бізнес, є спроба щось приховати, уникнути відповідальності", - розповів посол.
Осташ наголосив, що такі події потребують опрацювання в рамках Міжнародної морської організації правил реагування на крадіжки продовольства, щоб спробувати створити перепони для правопорушників.
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