Фінансові новини
- |
- 10.08.22
- |
- 12:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна за липень збільшила експорт агропродукції на понад 22%
11:19 10.08.2022 |
Україна у липні 2022 року експортувала 2,66 млн тонн зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки, що на 22,7% більше, ніж у попередньому місяці.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
«У липні 2022 року Україна експортувала 2,66 млн тонн зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки, (без урахування ріпаку) що на 492,7 тис. тонн, або 22,7% більше, ніж у попередньому місяці», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що експорт пшениці зріс у липні більш як втричі - до близько 412 тис. т у порівнянні з 138,4 тис. т, що були відправлені на експорт у червні.
Україна також відвантажила на експорт 183 тис. т ячменю, що перевищує обсяг у 26 тис. т цієї зернової культури, експортованої місяцем раніше.
Фактичний експорт кукурудзи зріс у липні на 84,7 тис. т у порівнянні з червнем і становив 1,1 млн т. Експорт соняшника склав 362,1 тис. т, що майже на 33% менше, ніж у червні цього року.
Постачання соєвих бобів протягом липня становило 141,55 тис. т у порівнянні з майже 71,3 тис. т у червні 2022 року.
Одночасно експорт соєвої олії знизився у липні до 15,7 тис. т з 18 тис. т у минулому місяці. Фактичний експорт соняшникової олії склав за місяць 307 тис. т, що на 39,4 тис. т більше, ніж у червні.
Щодо шротів, то у липні на зовнішні ринки Україна відвантажила 141,5 тис. т, що на 48,3 тис. т більше показників червня.
Як повідомляв Укрінформ, 22 липня Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
За 9 днів роботи «зернового коридору» з українських морських портів було експортовано понад 370 тис. тонн аграрної продукції.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Держателі ВВП-варантів України схвалили її пропозицію про відтермінування виплат та перегляд умов щодо них
ТОП-НОВИНИ
|Зброя для населення. Як і що можна легально купити в Україні
|США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні
|США виділили Україні $1 млрд військової допомоги
|Українська біржа та біржа ПФТС із 8 серпня відновлюють торги усіма цінними паперами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бензин почав дешевшати слідом за автогазом та дизелем
|Україна за липень збільшила експорт агропродукції на понад 22%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.08.22
|В рамках держбюджету-2023 створять Фонд оперативного відновлення - Шмигаль
|Кабмін спростив реалізацію проєктів із інвестиціями від 20 мільйонів євро
|Нафта дешевшає через зростання запасів сирої нафти в США
|ДІЯРУ буде перетворено на Нацкомісію ядерного регулювання з більшою незалежністю та захистом від тиску міністерств
Бізнес
|Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker
|SsangYong анонсував новий кросовер Torres для Європи
|Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні
|Китай запустив гіперзвукову ракету за 120 км від узбережжя Тайваню
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження