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АНАЛІТИКА

Україна за липень збільшила експорт агропродукції на понад 22%

11:19 10.08.2022 |

Новини АПК

 

Україна у липні 2022 року експортувала 2,66 млн тонн зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки, що на 22,7% більше, ніж у попередньому місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«У липні 2022 року Україна експортувала 2,66 млн тонн зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки, (без урахування ріпаку) що на 492,7 тис. тонн, або 22,7% більше, ніж у попередньому місяці», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що експорт пшениці зріс у липні більш як втричі - до близько 412 тис. т у порівнянні з 138,4 тис. т, що були відправлені на експорт у червні.

Україна також відвантажила на експорт 183 тис. т ячменю, що перевищує обсяг у 26 тис. т цієї зернової культури, експортованої місяцем раніше.

Фактичний експорт кукурудзи зріс у липні на 84,7 тис. т у порівнянні з червнем і становив 1,1 млн т. Експорт соняшника склав 362,1 тис. т, що майже на 33% менше, ніж у червні цього року.

Постачання соєвих бобів протягом липня становило 141,55 тис. т у порівнянні з майже 71,3 тис. т у червні 2022 року.

Одночасно експорт соєвої олії знизився у липні до 15,7 тис. т з 18 тис. т у минулому місяці. Фактичний експорт соняшникової олії склав за місяць 307 тис. т, що на 39,4 тис. т більше, ніж у червні.

Щодо шротів, то у липні на зовнішні ринки Україна відвантажила 141,5 тис. т, що на 48,3 тис. т більше показників червня.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

За 9 днів роботи «зернового коридору» з українських морських портів було експортовано понад 370 тис. тонн аграрної продукції.
 

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