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АНАЛІТИКА

Україна експортувала «зерновим коридором» вже понад 370 тисяч тонн агропродукції

12:57 09.08.2022 |

Новини АПК

 

За дев'ять днів роботи "зернового коридору" з українських морських портів експортували понад 370 тисяч тонн аграрної продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) у Фейсбуці.

"За дев'ять днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 12 суден, які вивезли більш як 370 тис. тонн агропродукції до 7 країн світу та одне судно зайшло до порту Чорноморськ під навантаження", - йдеться у повідомленні.

Вранці 9 серпня ще два судна вийшли із порту Чорноморськ із загальним обсягом вантажу 70 тис. тонн продовольства.

Судно RAHMI YAGGI доправить 5,3 тис. т продовольства до Туреччини, ще майже 65 тис. т кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доставить до Південної Кореї. OCEAN LION вже друге судно-панамакс, що відправляється з порту Чорноморськ «зерновим коридором» у межах Стамбульської Ініціативи.

"Планомірно рухаємось до наміченого амбітного плану - перевалки 3 та більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти великої Одеси», - розповів керівник АМПУ Олексій Востріков.

Як повідомляв Укрінформ, кораблі, які вивозять на експорт зерно з України Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 км).

У Стамбулі 22 липня на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
 

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