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З Чорноморська вирушили ще два суховантажі зі збіжжям
10:49 09.08.2022 |
З порту "Чорноморськ" у вівторок вранці вирушили "зерновим коридором" ще два суховантажі: судно OCEAN LION прямує до Південної Кореї з вантажем кукурудзи, судно RAHMİ YAĞCI з вантажем соняшникової макухи - до Стамбула.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення міноборони Туреччини у Твітері.
"Сьогодні вранці судно під прапором Ліберії OCEAN LION вирушило з Чорноморська до Південної Кореї з 64 720 тоннами кукурудзи, судно під прапором Туреччини RAHMİ YAĞCI також вирушило з Чорноморська, щоб доставити 5300 тонн соняшникової макухи до Стамбула", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що огляд чотирьох суден, які вночі стали на якір в районі Ахиркапи, буде проведено в найближчі години.
Як повідомляв Укрінформ, кораблі, які вивозять на експорт зерно з України Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 км).
22 липня в Стамбулі на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
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