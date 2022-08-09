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АНАЛІТИКА

Судна з українським зерном захищені 10-мильною буферною зоною - ЗМІ

09:32 09.08.2022 |

Новини АПК

 

Кораблі, які вивозять на експорт зерно з України Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 км).

Як передає Укрінформ із посиланням на Reuters, така процедура транспортування узгоджена Україною, Туреччиною, ООН та росією.

У документі під назвою «Процедури для торговельних суден», який є в розпорядженні Reuters, зазначено, що сторони не вчинятимуть напади на цивільні судна й портові споруди, задіяні в цій ініціативі.

За виконанням угоди спостерігає спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі, що складається з турецьких, українських і російських військових та представників ООН.

Згідно з узгодженими процедурами, для запобігання інцидентів СКЦ надаватиме інформацію про запланований рух суден морським гуманітарним коридором українській, турецькій та російській сторонам. Далі, у міру просування судна через коридор, воно буде захищене буферною зоною в 10 морських миль довкола.

«Жодне військове судно, літак чи БПЛА не наближатимуться щонайменше на 10 морських миль до торговельного судна, що проходить через морський гуманітарний коридор, за винятком територіального моря України», - ідеться в документі.

Як повідомляв Укрінформ, 1 серпня, вперше від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи.

Другий караван з українським продовольством - три судна з Чорноморська та ще одне з Одеси - вирушив 7 серпня. На борту балкерів Star Helena, Glory, Riva Wind та танкера Mustafa Necati - майже 170 тис. тонн агропродукції.

8 серпня уперше з 24 лютого судно з українським продовольством вийшло з порту «Південний» - балкер Sacura прямує до Італії. Також з порту «Чорноморськ» в Нідерланди вийшов балкер Arizona. На борту обох суден - 60 тис. тонн агропродукції.
 

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