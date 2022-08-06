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Уряд дозволив обмінюватись документами фітосанітарного контролю в е-формі

23:48 05.08.2022 |

Новини АПК

 

Кабінет Міністрів дозволив електронний обмін документами для проведення фітосанітарних заходів та процедур між бізнесом та Держпродспоживслужбою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Ця постанова має на меті створити максимально безпечні умови при здійсненні фітосанітарних заходів і процедур в умовах воєнного стану. В місцевостях, де велися бойові дії, або які були під окупацією чи підлягали обстрілам, необхідно мінімізувати загрози життю та здоров'ю людей. Тому надається можливість електронного обміну документами для отримання фітосанітарних заходів і процедур між бізнесом та Держпродспоживслужбою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також постановою на період воєнного стану передбачається, що фітосанітарні процедури не будуть проводитися на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Крім цього, обстеження та моніторинг повинні здійснюватися за наявності документа, що підтверджує відсутність на відповідній території ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами. Такий документ видаватиметься місцевою державною (військовою) адміністрацією чи органом місцевого самоврядування або оператором протимінної діяльності;

Документи для фітосанітарних заходів і процедур у сфері карантину рослин можна буде подати до територіальних органів Держпродспоживслужби в електронній формі, а не виключно в паперовій.

Прийняті зміни сприятимуть безпеці людей під час здійснення фітосанітарних заходів та процедур, а також покращать взаємодію між бізнесом та державою.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка спрощує вимоги до імпорту та переміщення сільськогосподарської продукції рослинного походження, в тому числі насіння, на період воєнного стану та протягом 90 днів з дати його припинення або скасування.
 

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