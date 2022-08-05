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В Україні зібрали понад 17 мільйонів тонн ранніх зернових та зернобобових
16:27 05.08.2022 |
В Україні зібрали ранні зернові та зернобобові культури з 4,8 млн га, що становить 41% посівних площ, та вже намолотили 17,5 млн тонн зерна нового врожаю.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Зокрема, в 11 областях вже повністю закінчили обмолот гороху, а на Одещині та Миколаївщині на 99% завершили збирання пшениці.
На Одещині намолотили 2,5 млн тонн зерна, в Дніпропетровській області - 2 млн тонн. Аграрії Вінниччини та Миколаївської області зібрали по 1,6 млн тонн зерна, Кіровоградщина - 1,4 млн тонн, Хмельниччина та Черкащина намолотили по понад 1 млн тонн зерна.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Івано-Франківщини - 61,2 ц/га.
З намолочених 17,5 млн тонн зерна:
* пшениці - 3,5 млн га, при врожайності 36,0 ц/га намолочено 12,6 млн тонн;
* ячменю - 1,3 млн га при врожайності 33,8 ц/га намолочено 4,4 млн тонн;
* гороху - 101 тис. га, при врожайності 22,4 ц/га намолочено 226 тис. тонн.
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