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АНАЛІТИКА

Українські аграрії отримали інструкції щодо фіксації руйнувань на підприємствах

10:00 04.08.2022 |

Новини АПК

 

Експерти презентували практичні поради з документування фактів руйнувань й оцінки збитків на агропідприємствах.

Тему фіксації руйнувань, завданих війною, й перспективи їх компенсації обговорили під час круглого столу, організованого з ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

"Щоб юридично нам вдалося отримати відшкодування, важливо мати правильну фіксацію завданих збитків і пакет необхідних документів. Кожен власник агропідприємства має чітко розуміти, які заходи необхідно вжити йому безпосередньо, а що може робити держава Україна для досягнення спільної кінцевої цілі - повного покриття всіх втрат", - зазначив перший заступник міністр Мінагрополітики Тарас Висоцький.


Він також зазначив, що держава робитиме все необхідне, щоб компенсації були виплачені, й наголосив, що "це має зробити держава-агресор із заморожених, репараційних та інших коштів".

Повідомляється, що круглий стіл зібрав у режимі онлайн-конференції понад 300 учасників. Серед спікерів були представники Програми USAID із аграрного і сільського розвитку (АГРО), ГС "Всеукраїнська аграрна рада", Інституту Аграрної Економіки, громадської організації Project Expedite Justice, а також вітчизняних юридичних і аудиторських компаній.

Під час заходу експерти-юристи розповіли про специфіку приватних позовів проти країни-агресора, включно з оцінкою шкоди й законодавствчими нормами, на які треба спиратися в цьому питанні.

Водночас фахівець спілки "Всеукраїнська аграрна рада" надала методологічні рекомендації щодо документування втрат аграрних підприємств внаслідок військової агресії росії проти України.

Також було представлено практичний поради для збору документів задля фіксайції руйнувань з мето компенсації збитків.

Як повідомлялося, в Україні запрацювала електронна платформа для збору інформації про завдані збитки аграрному сектору від війни з росією.
 

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