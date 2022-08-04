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АНАЛІТИКА

Наступні кораблі із зерном вже готові до відправлення з українських портів – Кулеба

08:25 04.08.2022 |

Новини АПК

 

Наступні кораблі вже готові до відправлення і вони вирушать з українських портів, які беруть участь у зерновій ініціативі, відповідно до погодженого графіку.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного з естонським колегою Урмасом Рейнсалу брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава МЗС України підкреслив, що станом на зараз домовленості, досягнуті в рамках так званої зернової ініціативи, виконуються, та нагадав, що Україна стала першою з усіх учасників цієї домовленості, яка була повністю готова до виконання всіх пунктів.

«Ми неухильно і надалі виконуватимемо цю домовленість. Вона вигідна українським фермерам, вона вигідна українській економіці і вона вигідна світу. Саме Україна зараз у буквальному сенсі є рятівником світу від подальшого зростання цін на продукти харчування і від голоду в окремих країнах», - підкреслив він.

Кулеба додав, що наступні кораблі вже готові до відправлення і вони будуть вирушати з портів, які беруть участь у зерновій ініціативі, відповідно до погодженого графіка.

«Сподіваємося, що все працюватиме і російська федерація не зробить ніяких кроків, які б зруйнували ці домовленості, що були так важко досягнуті за посередництва ООН і Туреччини», - зауважив він.

Як повідомлялося, 1 серпня, вперше від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Триполі, Ліван. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина.
 

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