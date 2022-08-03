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Прогноз урожаю зернових та олійних культур в Україні покращено з 60 до 65-67 млн тонн
18:50 03.08.2022 |
Прогноз урожаю зернових та олійних культур в Україні в поточному сезоні покращено орієнтовно на 5-7 млн тонн - до 65-67 млн тонн із 60 млн тонн, повідомляється на сайті урядового порталу в середу.
Уточнюється, що про зростання прогнозу врожаю заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час селекторної наради прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із керівниками областей.
У свою чергу прем'єр зазначив, що в умовах російського військового вторгнення в Україні вже зібрано 12 млн тонн зерна нового врожаю із загальної площі 3,5 млн га.
Шмигаль також повідомив про появу додаткових можливостей для експорту зерна завдяки розблокуванню роботи Одеського морпорту в рамках Стамбульської угоди про експорт продукції АПК із України, укладеної 22 липня під егідою ООН.
"Загалом за червень ми експортували 3,2 млн тонн із 5 млн тонн (довоєнних щомісячних обсягів - ІФ-У), які були потрібні. Експорт поступово зростає і залізницею, і автомобільними шляхами, і через Дунайські порти. Морські порти значно розширять ці можливості й аграрії матимуть нові можливості для збуту продукції. Держава робить для цього все необхідне", - наводить урядовий портал слова прем'єр-міністра.
Шмигаль також відзначив нещодавно впроваджену програму грантів на розвиток садівництва, теплиць, розвиток переробки та мікропідприємств, у рамках якої вже подано та опрацьовано понад 5 тис. заявок, і вже цього тижня перші заявники отримають держпідтримку.
Як повідомлялося, Мінсільгосп США у липневому звіті прогнозує врожай української пшениці у 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) на рівні 19,5 млн тонн, її експорт - 10 млн тонн, внутрішнє споживання всередині країни - 10,2 млн тонн. Урожай кукурудзи оцінений у 25 млн тонн, експорт - 9 млн тонн, внутрішнє споживання - 10,7 млн. тонн.
Українська зернова асоціація (УЗА) на початку липня збільшила прогноз урожаю зернових та олійних культур в Україні у 2022 році на 4,4% порівняно з травневим прогнозом - до 69,4 млн тонн із 66,5 млн тонн.
За її прогнозами, у 2022 році очікується врожай пшениці на рівні 20,8 млн тонн (+8,3% до травневого прогнозу організації); 27,3 млн тонн кукурудзи (+4,6%); 6,6 млн тонн ячменю (прогноз збережено); 9 млн тонн соняшнику (прогноз збережено); 2,2 млн тонн сої (+4,7%); 1,5 млн тонн ріпаку (+13,3%).
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