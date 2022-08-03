Фінансові новини
- |
- 03.08.22
- |
- 17:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Туреччина анонсувала збільшення числа рейсів з українським зерном після успіху першого судна
15:43 03.08.2022 |
Три судна можуть виходити з українських портів щодня замість одного в день. Високопоставлений турецький чиновник заявив про це після того, як перший зерновоз успішно вийшов з Одеси і після перевірок отримав дозвіл на прохід через Босфор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Перше судно Razoni змогло відплисти після того, як Туреччина і організація Об'єднаних Націй уклали угоду між Росією і Україною, спрямовану на полегшення глобальної продовольчої кризи.
Судно razoni вийшло з Одеси вранці в понеділок, 1 серпня, перевозячи 26 527 тонн кукурудзи в ліванський Тріполі.
Група інспекторів піднялася на борт Razoni у Босфорі 3 серпня. Інспекція була проведена українським, турецьким, російським персоналом і персоналом ООН.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яке розблокує експорт українського зерна по Чорному морю.
Порти Чорноморськ, Одеса та Південний здатні щомісяця перевалювати понад 3 млн тонн зерна. Зокрема, на ці порти припадає близько 60% морських потужностей. До переліку не увійшов порт Миколаєва, який є найбільшим в Україні.
Угода може дати Україні приблизно 1 млрд доларів валютної виручки на місяць.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кулеба підписав подання на призначення Венедіктової послом у Швейцарії
|Мінфін пропонує переглянути податкові пільги
|Пошук зрадників. Чи зможе ОП списати всі провали через початок війни на СБУ
|На Донеччині розпочалася обов'язкова евакуація, перший поїзд прибув до Кропивницького
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Туреччина анонсувала збільшення числа рейсів з українським зерном після успіху першого судна
|Рада Нацбанку рекомендувала підвищити податки на імпорт
|Запорізька АЕС, окупована росіянами, «повністю вийшла з-під контролю» МАГАТЕ
|Нафта дешевшає напередодні підсумків зустрічі ОПЕК+, Brent нижче за $100 за барель
|Цінова війна триває: автогаз у Черкасах можна купити за 25 грн/л
|Кабмін готує законопроект про 10% збір на валютообмінні операції для імпорту, - Железняк
Бізнес
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
|Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м
|В Україні вже 12 тис. терміналів Starlink - це європейський рекорд