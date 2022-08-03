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АНАЛІТИКА

Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула

22:26 02.08.2022 |

Новини АПК

 

Перше судно з українським зерном у вівторок досягло входу в протоку Босфор, свідчать дані порталу Marine Traffic.

Згідно з ними, суховантажне судно Razoni знаходиться на якірній стоянці Bosphorus N Anch вже близько 40 хвилин.

Раніше агентство "Анадолу" повідомляло, що це судно залишило порт Одеси у понеділок.

Зазначалося, що після прибуття в порт представники Туреччини, РФ, України та ООН додивляться суховантажне судно, потім воно продовжить рух за наміченим маршрутом.

Судно Razoni йде під прапором Сьєрра-Леоне і прямує до Лівану. Спочатку очікувалося, що воно прибуде до Стамбула о 15:00. На його борту перебуває близько 27 тонн кукурудзи.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів на українській території - Чорноморська, Одеси та Південного.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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