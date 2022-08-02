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У Туреччині назвали кількість рейсів з українських портів за зерновою угодою
15:25 02.08.2022 |
Туреччина очікує, що приблизно одне зернове судно буде залишати українські порти щодня, поки діє угода, що забезпечує безпечний прохід. Високопоставлений турецький чиновник заявив про це після того, як перше судно покинуло Одесу 1 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"План полягає в тому, щоб судно відправлялося... кожен день. Якщо нічого не трапиться, деякий час експорт буде здійснюватися по одному кораблю в день", - чиновник, маючи на увазі Одесу і два інших українських порти, порушених угодою.
Згідно з даними Refinitiv Eikon, перше судно Razoni, що перевозило 26 527 тонн кукурудзи до Лівану, перетинало західну частину Чорного моря біля румунської дельти Дунаю о 07: 14 за Гринвічем, майже на півдорозі до турецьких вод, де воно буде проінспектовано в середу.
Чиновник, який побажав залишитися неназваним, додав, що вихід Razoni, був затриманий на пару днів через "технічні проблеми", які в даний час усунені. При цьому Туреччина очікує, що коридор безпечного проходу буде функціонувати нормально.
Міністерство оборони Туреччини заявило, що Razoni повинен прибути до узбережжя Туреччини рано вранці в середу, а пізніше того ж ранку його проінспектують представники Туреччини, України, Росії та ООН.
Чотири сторони відстежують поставки і проводять інспекції зі спільного координаційного центру (СКЦ) в Стамбулі, розташованого по обидві сторони протоки Босфор, що з'єднує Чорне море зі світовими ринками.
Нагадаємо, перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту 1 серпня. Моніторинговий центр під егідою ООН повідомив, що RAZONI пройде інспекцію в Стамбулі, перш ніж відправитися в Ліванський Тріполі. Очікується, що судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прибуде на інспекцію в турецькі води. Центр попросив всі сторони проінформувати військових, щоб забезпечити його безпечний прохід.
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