Мінагрополітики погодило перші 4 гранти на розвиток садівництва на суму 16,8 млн грн

Міністерство аграрної політики та продовольства України видало перші чотири накази про надання грантів для закладення садів та вирощування ягід на загальну суму 16,8 млн гривень, гранти отримають ТОВ "Бонелет" (Одеська обл.), ТОВ "Сад Переяслава" (Київська обл.), ТОВ "Органік Захід-груп" (Львівська обл.) та ФГ "Житні поля" (Івано-Франківська обл.).

Як повідомляється на сайті відомства у вівторок, за останній місяць Ощадбанк опрацював заявки від 61 агропідприємства, з яких 40 передав на подальший розгляд Мінагрополітики: 33 - на розвиток садівництва, 7 - теплиць. Робочі групи міністерства вже опрацювали 23 заявки та за чотирма вищезгаданими погодили надання гранту. На розгляді міністерства перебуває ще одна заявка на отримання гранту для створення або розвитку тепличного господарства та 16 - на закладку саду.

"В умовах війни уряд закладає надійну платформу для підтримки економіки, яка надасть поштовху збереженню та створенню робочих місць, сплаті податків до державної скарбниці. АПК завжди був драйвером розвитку української економіки, і сьогодні під час постійних викликів для нашої країни час саме ця галузь може і готова стати основою для розвитку малого та середнього підприємництва в Україні", - цитує Мінагрополітики свого главу Миколу Сольського.

За його даними, гранти на розвиток теплиць дозволяють агропідприємцям залучити до 7 млн грн фінансування, під закладку садів - до 10 млн. грн. Загалом на їхнє фінансування держава виділить 16 млрд грн.

У червні Кабінет Міністрів України запустив програму фінансової підтримки бізнесу в рамках урядової програми "еРабота", завдяки якій підприємці можуть отримати урядові гранти на навчання, створення та розвиток власної справи. При цьому Мінагрополітики займається двома напрямами, що стосуються розвитку садівництва, вирощування ягід, виноградарства та тепличного господарства.

Відомство уточнило, що опрацьовує кожну заявку на фінансування протягом десяти робочих днів після надходження запиту від Ощадбанку.

За умовами кожної програми учасник зобов'язується вести діяльність не менше ніж 5 років, сплачувати податки до бюджету, а також створити певну кількість робочих місць.

