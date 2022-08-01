Уряд спростив реєстрацію сільгосптехніки на час воєнного стану

Кабінет Міністрів вніс зміни до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, було ухвалено на засіданні у п'ятницю, 29 липня.

"Реалізація цього рішення уряду дозволить розширити перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють процедуру затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, що у цілому сприятиме спрощенню та прискоренню процедури введення їх в експлуатацію", - зазначається в повідомленні.

Кабмін цим рішенням надав Міністерству аграрної політики та продовольства можливість уповноважувати органи з оцінки відповідності будь-якої форми власності здійснювати діяльність із затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів та їх компонентів.

Рішенням уряду встановлюється також необхідність дотримання з 1 січня 2024 року (раніше було з 1 січня 2023 року) посилених вимог до сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів щодо обсягів викидів забруднювальних речовин.

Водночас, на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення при затвердженні типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів можна не застосовувати вимог щодо обсягу викидів забруднювальних речовин.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив з метою реалізації Закону України від 31 травня 2022 року № 2296-ІХ.

