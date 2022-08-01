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Уряд спростив реєстрацію сільгосптехніки на час воєнного стану
23:14 01.08.2022 |
Кабінет Міністрів вніс зміни до Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів.
Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, було ухвалено на засіданні у п'ятницю, 29 липня.
"Реалізація цього рішення уряду дозволить розширити перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють процедуру затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, що у цілому сприятиме спрощенню та прискоренню процедури введення їх в експлуатацію", - зазначається в повідомленні.
Кабмін цим рішенням надав Міністерству аграрної політики та продовольства можливість уповноважувати органи з оцінки відповідності будь-якої форми власності здійснювати діяльність із затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів та їх компонентів.
Рішенням уряду встановлюється також необхідність дотримання з 1 січня 2024 року (раніше було з 1 січня 2023 року) посилених вимог до сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів щодо обсягів викидів забруднювальних речовин.
Водночас, на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення при затвердженні типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів можна не застосовувати вимог щодо обсягу викидів забруднювальних речовин.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив з метою реалізації Закону України від 31 травня 2022 року № 2296-ІХ.
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