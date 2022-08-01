Україна у липні 2022 року наростила експорт агропродукції на 12% порівняно з червнем - УКАБ

Україні в липні поточного року вдалося експортувати 3,0 млн тонн продукції АПК в обхід її морпортів - ключової експортної інфраструктури країни, яка наразі заблокована російськими військами.

Зростання експорту минулого місяця становило 12% порівняно з показниками червня 2022 року, повідомляється на фейсбук-сторінці асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) у понеділок.

У липні експорт зернових становив 1,7 млн тонн (кукурудза - 69%, пшениця - 22%, ячмінь - 9%), збільшившись порівняно з червнем на 21%.

За даними УКАБ, Україна у липні експортувала 597,2 тис. тонн олійних культур (насіння соняшнику - 61%, ріпаку - 19%, сої - 9%), що на 7% більше за показники попереднього місяця. Водночас рослинної олії експортовано стільки ж, скільки і в червні - 297,1 тис. тонн, з яких 94% соняшникової та 6% соєвої.

Експорт соняшникової та соєвої макухи та шроту в липні становив 185,9 тис. тонн (соняшникової - 85%, соєвої - 15%), що відповідає приросту у 34% до показників червня.

Таким чином минулого місяця найбільші обсяги приросту продемонстрували зернові культури, експорт яких за місяць збільшився майже на 300 тис. тонн. Також відбулася часткова зміна структури експорту зернових - зростання частки пшениці та ячменю порівняно з попередніми періодами, що пов'язано зі збиранням урожаю цих культур Україною та, відповідно, збільшенням пропозиції.

"Хоча позитивна динаміка експорту спостерігається, проте ціни на внутрішньому ринку на зернові культури і далі знижуються. На них тисне надмірна пропозиція як урожаю минулого року, так і надходження нового врожаю за значно менших темпів зростання експорту", - зазначається у повідомленні УКАБ.

Як повідомлялося, до початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ Україна щомісяця експортувала 5-6 млн тонн сільгосппродукції через свої головні морпорти в Одесі та Миколаєві.